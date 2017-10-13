Один из лучших футболистов мира может стать президентом Либерии

Один из самых известных африканских футболистов лидирует на выборах президента Либерии.
Джордж Веа, лучший футболист мира 1995 года, лидирует на выборах президента Либерии. Он уже обошел 19 кандидатов и уверенно выходит во второй тур. Обладатель «Золотого мяча» — самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — побеждает в большинстве графств.
Джордж Веа — первый в истории футболист топ-уровня, который имеет шанс занять пост главы государства. В 90-х годах он играл за «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Челси». А после этого на родине — в Либерии — занялся политикой.
Напомним, что первый титулованный спортсмен, который стал президентом страны — двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Пал Шмитт. Он с 2010-го был президентом Венгрии. Правда, он занимал этот пост менее двух лет.
Из действующих глав государств только один имеет официальный титул чемпиона мира. Это президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. В 1983 году он выиграл мировое первенство по самбо. Есть еще один действующий глава государства, которому могут позавидовать многие спортсмены топ-уровня. Это князь Монако Альбер Второй, он пять раз участвовал в Олимпиадах в составе сборной страны по бобслею. Правда, его лучший результат в экипаже-двойке — только 25-е место.
Джордж Веа — первый в истории футболист топ-уровня, который имеет шанс занять пост главы государства. В 90-х годах он играл за «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Челси». А после этого на родине — в Либерии — занялся политикой.
Напомним, что первый титулованный спортсмен, который стал президентом страны — двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Пал Шмитт. Он с 2010-го был президентом Венгрии. Правда, он занимал этот пост менее двух лет.
Из действующих глав государств только один имеет официальный титул чемпиона мира. Это президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. В 1983 году он выиграл мировое первенство по самбо. Есть еще один действующий глава государства, которому могут позавидовать многие спортсмены топ-уровня. Это князь Монако Альбер Второй, он пять раз участвовал в Олимпиадах в составе сборной страны по бобслею. Правда, его лучший результат в экипаже-двойке — только 25-е место.
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