Японский премьер пригласил президентов России и Монголии устроить поединок по дзюдо

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарного заседания ВЭФ-2017 предложил пригласить президентов РФ и Монголии, обладающих черными поясами по дзюдо, в Японию для проведения показательной схватки.
Японский премьер Синдзо Абэ, обращаясь к присутствующему в зале золотому медалисту Олимпийских игр по дзюдо Ясухиро Ямасито на заседании ВЭФ, предложил пригласить президентов России и Монголии провести в Японии поединок.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «У президента РФ Владимира Путина есть черный пояс по дзюдо. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга также имеет черный пояс. Что, если вам пригласить по линии японской федерации дзюдо двух президентов — обладателей черных поясов — в Японию? И тогда мы могли бы провести в Японии показательные поединки между президентами… У меня нет черного пояса и мне не хочется получать травму, так что я, пожалуй, посмотрю тихонько со стороны на эти замечательные поединки».
Ранее Путин на встрече с Баттулгой отметил, что их общая с любовь к дзюдо может способствовать хорошим деловым и личным отношениям между государствами.
Российский лидер Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо, почетным президентом Европейского союза дзюдо и соавтором книги «Искусство дзюдо — от игры к мастерству», отмечает «Интерфакс».
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «У президента РФ Владимира Путина есть черный пояс по дзюдо. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга также имеет черный пояс. Что, если вам пригласить по линии японской федерации дзюдо двух президентов — обладателей черных поясов — в Японию? И тогда мы могли бы провести в Японии показательные поединки между президентами… У меня нет черного пояса и мне не хочется получать травму, так что я, пожалуй, посмотрю тихонько со стороны на эти замечательные поединки».
Ранее Путин на встрече с Баттулгой отметил, что их общая с любовь к дзюдо может способствовать хорошим деловым и личным отношениям между государствами.
Российский лидер Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо, почетным президентом Европейского союза дзюдо и соавтором книги «Искусство дзюдо — от игры к мастерству», отмечает «Интерфакс».
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