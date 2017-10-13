«Олега использовали втемную»: Турчак ответил на вопросы о деле Кашина

Бывший псковский губернатор Андрей Турчак ответил на вопросы о резонансном нападении на журналиста Олега Кашина.
Турчак назвал атаку на журналиста провокацией, целью которой мог быть захват его бизнеса. Сам же журналист, по словам политика, был «использован втемную».
Андрей Турчак, исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России»: «Ничем, кроме как провокацией, назвать это не могу. Расценивать это можно только как попытку захвата бизнеса. Олег (Кашин) был использован втемную».
Также Турчак призвал дождаться результатов расследования, передает «Интерфакс».
Напомним, нападение на Кашина было совершено 6 ноября 2010 года. Двое злоумышленников жестоко избили журналиста около его дома на Пятницкой улице в Москве. По делу проходят сотрудники охраны питерского холдинга «Ленинец» Данила Веселов, Вячеслав Борисов, Михаил Кавтаскин, а также управляющий Александр Горбунов. При этом сам Кашин заявлял, что за нападением стоит Андрей Турчак, которого он до этого оскорбил в Интернете.
Напомним, накануне, 12 октября Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Турчака с поста губернатора Псковской области по собственному желанию. Он был назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия».
Андрей Турчак, исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России»: «Ничем, кроме как провокацией, назвать это не могу. Расценивать это можно только как попытку захвата бизнеса. Олег (Кашин) был использован втемную».
Также Турчак призвал дождаться результатов расследования, передает «Интерфакс».
Напомним, нападение на Кашина было совершено 6 ноября 2010 года. Двое злоумышленников жестоко избили журналиста около его дома на Пятницкой улице в Москве. По делу проходят сотрудники охраны питерского холдинга «Ленинец» Данила Веселов, Вячеслав Борисов, Михаил Кавтаскин, а также управляющий Александр Горбунов. При этом сам Кашин заявлял, что за нападением стоит Андрей Турчак, которого он до этого оскорбил в Интернете.
Напомним, накануне, 12 октября Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Турчака с поста губернатора Псковской области по собственному желанию. Он был назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия».
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