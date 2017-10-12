Путин отправил в отставку псковского губернатора Турчака

Президент подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Турчак освобожден от должности по собственному желанию.
Врио главы области назначен Михаил Ведерников, ранее занимавший пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. С Ведерниковым уже провел встречу Владимир Путин.
Андрей Турчак возглавлял Псковскую область c февраля 2009 года.
Надо сказать, что за последнее время свои посты покинули сразу несколько губернаторов. В частности, в отставку ушли руководители Новосибирской области Владимир Городецкий, Орловской области Вадим Потомский, Приморского края Владимир Миклушевский и Красноярского края Виктор Толоконский.
Также президент отправил в отставку главу Дагестана Рамазана Абдулатипова, руководителя Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатора Самарской области Николая Меркушкина и нижегородского губернатора Валерия Шанцева.
Врио главы области назначен Михаил Ведерников, ранее занимавший пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. С Ведерниковым уже провел встречу Владимир Путин.
Андрей Турчак возглавлял Псковскую область c февраля 2009 года.
Надо сказать, что за последнее время свои посты покинули сразу несколько губернаторов. В частности, в отставку ушли руководители Новосибирской области Владимир Городецкий, Орловской области Вадим Потомский, Приморского края Владимир Миклушевский и Красноярского края Виктор Толоконский.
Также президент отправил в отставку главу Дагестана Рамазана Абдулатипова, руководителя Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатора Самарской области Николая Меркушкина и нижегородского губернатора Валерия Шанцева.
Комментарии