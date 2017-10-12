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    Путин отправил в отставку псковского губернатора Турчака

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    • Фото: Никольский Алексей / ТАСС
    Путин отправил в отставку псковского губернатора Турчака

    Путин отправил в отставку псковского губернатора Турчака

    Путин отправил в отставку псковского губернатора Турчака
  • Фото: Никольский Алексей / ТАСС

    • Президент подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Турчак освобожден от должности по собственному желанию.

    Врио главы области назначен Михаил Ведерников, ранее занимавший пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. С Ведерниковым уже провел встречу Владимир Путин.

    Андрей Турчак возглавлял Псковскую область c февраля 2009 года.

    Надо сказать, что за последнее время свои посты покинули сразу несколько губернаторов. В частности, в отставку ушли руководители Новосибирской области Владимир Городецкий, Орловской области Вадим Потомский, Приморского края Владимир Миклушевский и Красноярского края Виктор Толоконский.

    Также президент отправил в отставку главу Дагестана Рамазана Абдулатипова, руководителя Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатора Самарской области Николая Меркушкина и нижегородского губернатора Валерия Шанцева.

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