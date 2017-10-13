В Иркутске научились отапливать дома теплом от майнинговой фермы

Серьезную заявку на звание российской столицы майнинга сделал Иркутск. Местные предприниматели придумали, как добывать биткоины и одновременно отапливать дома.
Добыча криптовалюты в нашей стране стремительно набирает популярность. Мощные компьютеры потребляют много электроэнергии, к тому же их надо охлаждать. Илья Фролов и Дмитрий Толмачёв подсоединили криптоферму к системе водонагревательных теплых полов, прототип успешно работает.
Илья Фролов, автор идеи: «Мы греем конкретный дом и получаем с этого доход. Если мы сможем сделать это для области и миллион иркутян свои дома начнут отапливать не углем и дровами, а по нашей технологии, то в каждом домохозяйстве будет дополнительный доход в 30 тысяч рублей».
В Иркутске очень доступная электроэнергия, примерно раз в 5 дешевле, чем в Москве. Не исключено, что там начнется майнинговая лихорадка. Одно но: курс биткоина крайне нестабилен. Сегодня он побил абсолютный рекорд — 5800 долларов.
Илья Фролов, автор идеи: «Мы греем конкретный дом и получаем с этого доход. Если мы сможем сделать это для области и миллион иркутян свои дома начнут отапливать не углем и дровами, а по нашей технологии, то в каждом домохозяйстве будет дополнительный доход в 30 тысяч рублей».
В Иркутске очень доступная электроэнергия, примерно раз в 5 дешевле, чем в Москве. Не исключено, что там начнется майнинговая лихорадка. Одно но: курс биткоина крайне нестабилен. Сегодня он побил абсолютный рекорд — 5800 долларов.
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