Песков назвал неприемлемым отказ США в визах для делегации Минобороны

Пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию с отказом в выдаче американских виз делегации Минобороны РФ.
Дмитрий Песков отметил, что в Москве «чрезвычайно обеспокоены» подобной ситуацией и считают ее неприемлемой.
Пресс-секретарь президента объяснил, что военные направлялись на совместную конференцию в ООН, подчеркнув, что США, как страна, которая принимает у себя штаб-квартиру этой организации, несут определенные обязательства.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что США не дали въездные визы членам делегации во главе с советником начальника Генштаба Андреем Третьяком. Российские военные направлялись в Нью-Йорк для участия в российско-китайском брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны.
Пресс-секретарь президента объяснил, что военные направлялись на совместную конференцию в ООН, подчеркнув, что США, как страна, которая принимает у себя штаб-квартиру этой организации, несут определенные обязательства.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что США не дали въездные визы членам делегации во главе с советником начальника Генштаба Андреем Третьяком. Российские военные направлялись в Нью-Йорк для участия в российско-китайском брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны.
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