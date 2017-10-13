ЧП. Расследование
ТВ-Эфир
ЧП. Расследование

    Песков назвал неприемлемым отказ США в визах для делегации Минобороны

    комментировать

    Песков назвал неприемлемым отказ США в визах для делегации Минобороны

    Песков назвал неприемлемым отказ США в визах для делегации Минобороны

    Пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию с отказом в выдаче американских виз делегации Минобороны РФ.

    Дмитрий Песков отметил, что в Москве «чрезвычайно обеспокоены» подобной ситуацией и считают ее неприемлемой.

    Пресс-секретарь президента объяснил, что военные направлялись на совместную конференцию в ООН, подчеркнув, что США, как страна, которая принимает у себя штаб-квартиру этой организации, несут определенные обязательства.

    Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что США не дали въездные визы членам делегации во главе с советником начальника Генштаба Андреем Третьяком. Российские военные направлялись в Нью-Йорк для участия в российско-китайском брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru