США не выдали визы российской делегации Генштаба для участия в мероприятии в ООН

В Минобороны сообщили, что США сорвали участие российской делегации во встрече по линии ООН в
Нью-Йорке.
Власти США не дали въездные визы членам делегации Генштаба ВС РФ во главе с советником начальника Генштаба Андреем Третьяком. Делегация направлялась в Нью-Йорк для участия в совместном брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны, пишет ТАСС.
Александр Емельянов, представитель Минобороны РФ: «Для участия в данном брифинге планировался приезд делегации Генерального штаба Вооруженных сил России под руководством советника начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала-лейтенанта Третьяка. Однако местная сторона не оформила въездную визу всей делегации Генштаба».
В четверг на полях Первого комитета Генассамблеи ООН состоялся совместный российско-китайский брифинг по проблематике развертывания глобальной системы противоракетной обороны США. Российскую сторону представлял Александр Емельянов, китайскую делегацию возглавил заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР.
Ранее сообщалось, что выступая на мероприятии Емельянов назвал неограниченное развертывание американской системы ПРО вызовом глобальной безопасности и угрозой для всего человечества.
Александр Емельянов, представитель Минобороны РФ: «Для участия в данном брифинге планировался приезд делегации Генерального штаба Вооруженных сил России под руководством советника начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала-лейтенанта Третьяка. Однако местная сторона не оформила въездную визу всей делегации Генштаба».
В четверг на полях Первого комитета Генассамблеи ООН состоялся совместный российско-китайский брифинг по проблематике развертывания глобальной системы противоракетной обороны США. Российскую сторону представлял Александр Емельянов, китайскую делегацию возглавил заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР.
Ранее сообщалось, что выступая на мероприятии Емельянов назвал неограниченное развертывание американской системы ПРО вызовом глобальной безопасности и угрозой для всего человечества.
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