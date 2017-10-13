Крупнейшая в РФ сеть кинотеатров вернула в прокат «Матильду»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отменила решение об отказе от проката фильма «Матильда».
В крупнейшей сети кинотеатров поблагодарили правоохранительные органы за принятые меры по разрешению напряженной ситуации вокруг нового фильма Алексея Учителя. Именно благодаря усилиям стражей порядка ситуация стабилизировалась, а сеть уверена в том, что безопасности зрителей ничто угрожать не будет.
Как подчеркнули в компании, в кинотеатрах сети «Синема парк» и «Формула кино» «Матильда» выйдет одновременно с началом ее широкого проката в России, передает RNS.
Напомним, в середине сентября стало известно, что объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильда» из соображений безопасности. В компании тогда назвали это решение вынужденным, подчеркнув, что оно не связано с политикой или религией.
Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Так, еще в начале года стало известно, что активисты организации «Христианское государство» рассылают письма с угрозами, что «если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть». Кроме того, противники фильма устроили несколько атак. В частности, у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя злоумышленники сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Кроме того, неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера в Петербурге.
Позднее лидер «Христианского государства» Александр Калинин и трое его последователей были задержаны. Калинину предъявлено обвинение по статье «Принуждение к совершению следки или отказу от ее совершения», кроме того, он стал фигурантом дела об экстремизме.
Как подчеркнули в компании, в кинотеатрах сети «Синема парк» и «Формула кино» «Матильда» выйдет одновременно с началом ее широкого проката в России, передает RNS.
Напомним, в середине сентября стало известно, что объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильда» из соображений безопасности. В компании тогда назвали это решение вынужденным, подчеркнув, что оно не связано с политикой или религией.
Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Так, еще в начале года стало известно, что активисты организации «Христианское государство» рассылают письма с угрозами, что «если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть». Кроме того, противники фильма устроили несколько атак. В частности, у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя злоумышленники сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Кроме того, неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера в Петербурге.
Позднее лидер «Христианского государства» Александр Калинин и трое его последователей были задержаны. Калинину предъявлено обвинение по статье «Принуждение к совершению следки или отказу от ее совершения», кроме того, он стал фигурантом дела об экстремизме.
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