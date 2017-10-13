Вице-президент Samsung Electronics подал в отставку

Вице-президент южнокорейской компании Samsung Electronics Квон О Хьюн уйдет в отставку в следующем году.
Полномочия Квон О Хьюн на посту вице-президента Samsung Electronics заканчиваются в марте 2018 года. По данным агентства Yonhap, после этого Квон О Хьюн покинет компанию. Сам О Хьюн заявляет, что принял такое решение, исходя из интересов компании.
Квон О Хьюн: «Я долго и тщательно думал над этим. Принять решение было непросто, но я понял, что не могу больше откладывать. Из-за того, что мы столкнулись с беспрецедентным кризисом в компании, я уверен, что сейчас настало время для того, чтоб начать все заново — с новым настроем и более молодым правлением. Это поможет компании идти в ногу с быстро развивающейся IT-индустрией».
Сейчас Квон О Хьюн фактически исполняет обязанности заместителя председателя группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна, которого приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению в даче взяток представителям окружения бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Предполагается, что Ли передал дочери подруги президента Чхве Сун Силь в общей сложности 38,3 млн долларов с целью укрепить контроль над Samsung Electronics.
Квон О Хьюн: «Я долго и тщательно думал над этим. Принять решение было непросто, но я понял, что не могу больше откладывать. Из-за того, что мы столкнулись с беспрецедентным кризисом в компании, я уверен, что сейчас настало время для того, чтоб начать все заново — с новым настроем и более молодым правлением. Это поможет компании идти в ногу с быстро развивающейся IT-индустрией».
Сейчас Квон О Хьюн фактически исполняет обязанности заместителя председателя группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна, которого приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению в даче взяток представителям окружения бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Предполагается, что Ли передал дочери подруги президента Чхве Сун Силь в общей сложности 38,3 млн долларов с целью укрепить контроль над Samsung Electronics.
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