Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.08, 12:40

    Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы

    комментировать
    Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы

    Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы

    Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
  • Фото Reuters © 2017

    • Миллиардер Ли Чжэ Ён получил 5 лет лишения свободы за взяточничество.

    Вице-президент и фактический руководитель Samsung Ли Чжэ Ён был приговорен в пятницу к 5 годам лишения свободы. Миллиардера обвиняют в даче взяток людям из окружения бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, а также в растрате, выводе капитала и даче ложных показаний, сообщает Reuters. Предполагается, что Ли передал дочери подруги президента Чхве Сун Силь в общей сложности 38,3 млн долларов с целью укрепить контроль над Samsung Electronics.

    Сам Ли отрицает все обвинения.

    смотретьЭкс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе задержана по делу о коррупции
    Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе задержана по делу о коррупции
    49-летний миллиардер находился под стражей с февраля. Прокуратура требовала осудить его на 12 лет тюрьмы. Коррупционный скандал, в котором он оказался замешан, привел к импичменту бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru