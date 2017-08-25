Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы

Миллиардер Ли Чжэ Ён получил 5 лет лишения свободы за взяточничество.
Вице-президент и фактический руководитель Samsung Ли Чжэ Ён был приговорен в пятницу к 5 годам лишения свободы. Миллиардера обвиняют в даче взяток людям из окружения бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, а также в растрате, выводе капитала и даче ложных показаний, сообщает Reuters. Предполагается, что Ли передал дочери подруги президента Чхве Сун Силь в общей сложности 38,3 млн долларов с целью укрепить контроль над Samsung Electronics.
Сам Ли отрицает все обвинения.
49-летний миллиардер находился под стражей с февраля. Прокуратура требовала осудить его на 12 лет тюрьмы. Коррупционный скандал, в котором он оказался замешан, привел к импичменту бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
Сам Ли отрицает все обвинения.
49-летний миллиардер находился под стражей с февраля. Прокуратура требовала осудить его на 12 лет тюрьмы. Коррупционный скандал, в котором он оказался замешан, привел к импичменту бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
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