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  • 30.03, 23:01

    Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе задержана по делу о коррупции

    2 комментария
    <nobr>Экс-президент</nobr> Южной Кореи Пак Кын Хе задержана по делу о коррупции

    Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе задержана по делу о коррупции

    <nobr>Экс-президент</nobr> Южной Кореи Пак Кын Хе задержана по делу о коррупции
  • Фото Associated Press © 2017, Ahn Young-joon

    • Ордер на арест Пак Кын Хе по обвинению в коррупции, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу выдал суд Сеула.

    Суд выдал разрешение на арест Пак Кын Хе после слушания. Ходатайство об аресте экс-президента подала прокуратура, которая сочла, что, оставаясь на свободе, Пак Кын Хе может уничтожить доказательства своей вины. В результате она была задержана, передает агентство Yonhap.

    В суде на слушании Пак Кын Хе присутствовала вместе с двумя адвокатами. Здание суда охраняли около двух тысяч офицеров полиции, чтобы обеспечить безопасность, поскольку как сторонники, так и противники экс-президента проводят митинги. В случае, если Пак Кын Хе будет признана виновной, ей может грозит более 10 лет лишения свободы.

    Коррупционный скандал вокруг теперь уже бывшего лидера государства разгорелся в Южной Корее в октябре минувшего года. СМИ стало известно, что крупные национальные корпорация получали поддержку правительства в обмен на передачу больших сумм в фонды, подконтрольные подруге президента Цой Сун Силь. Она, не занимая никаких государственных постов, вмешивалась в дела руководства страны и использовала свою связь с президентом.

    В ходе разбирательства обвинения были выдвинуты в том числе и против глав южнокорейских корпораций. Всего по делу проходят порядка 30 человек, в частности, фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён.

    Сама Цой Сун Силь сейчас находится под арестом. А Пак Кын Хе была отстранена от должности президента 10 марта по решению конституционного суда, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент главе государства.

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