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Деловое утро НТВ
    Трамп на церемонии подписания забыл о частично отменяющем Obamacare указе. США, Трамп Дональд, здравоохранение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп на церемонии подписания забыл о частично отменяющем Obamacare указе

    Трамп на церемонии подписания забыл о частично отменяющем Obamacare указе

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    Трамп на церемонии подписания забыл о частично отменяющем Obamacare указе

    Трамп на церемонии подписания забыл о частично отменяющем Obamacare указе

    Трамп на церемонии подписания забыл о частично отменяющем Obamacare указе

      После церемонии подписания закона о реформе здравоохранения Obamacare стало понятно, что президенту США Донаотду Трампу самому не мешало бы поправить здоровье или как минимум укрепить память.

      Глава Белого дома под вспышками фотокамер сообщил собравшимся о шаге к отмене закона Obamacare, наспех пожал руки и… направился к выходу. Вице-президенту Майку Пенсу пришлось буквально ловить Трампа и возвращать за стол с документами.

      Дональд Трамп, президент США: «Ах, да! Я подписываю его только потому, что это ничего не стоит!»

      смотретьПервые указы: Трамп частично приостановил выполнение положений Obamacare
      Первые указы: Трамп частично приостановил выполнение положений Obamacare
      Новый указ позволяет частично обходить Obamacare. Еще перед выборами Трамп обещал свернуть систему здравоохранения Барака Обамы, однако отмену закона не удалось согласовать в Конгрессе США.

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