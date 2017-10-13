Трамп на церемонии подписания забыл о частично отменяющем Obamacare указе

После церемонии подписания закона о реформе здравоохранения Obamacare стало понятно, что президенту США Донаотду Трампу самому не мешало бы поправить здоровье или как минимум укрепить память.
Глава Белого дома под вспышками фотокамер сообщил собравшимся о шаге к отмене закона Obamacare, наспех пожал руки и… направился к выходу. Вице-президенту Майку Пенсу пришлось буквально ловить Трампа и возвращать за стол с документами.
Дональд Трамп, президент США: «Ах, да! Я подписываю его только потому, что это ничего не стоит!»
Новый указ позволяет частично обходить Obamacare. Еще перед выборами Трамп обещал свернуть систему здравоохранения Барака Обамы, однако отмену закона не удалось согласовать в Конгрессе США.
Дональд Трамп, президент США: «Ах, да! Я подписываю его только потому, что это ничего не стоит!»
Новый указ позволяет частично обходить Obamacare. Еще перед выборами Трамп обещал свернуть систему здравоохранения Барака Обамы, однако отмену закона не удалось согласовать в Конгрессе США.
Комментарии