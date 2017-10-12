Трамп подписал указ об отмене реформы здравоохранения Obamacare

Президент США подписал указ, который начинает отмену программы Барака Обамы по медицинскому страхованию в США.
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ, касающийся новой реформы здравоохранения в стране. Реформа должна отменить программу Барака Обамы по доступному здравоохранению, известную как Obamacare, передает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Этот указ определяет первые шаги по предоставлению миллионам американцев облегчения бремени Obamacare».
По словам Трампа, новые меры «не будут стоить практически ничего правительству США, но позволят людям сэкономить миллионы долларов».
Программу Обамы Трамп считает слишком затратной для бюджета США. Obamacare предполагает расширение помощи бедным в обмен на обязательную покупку медицинской страховки и повышение налогов. В связи с этим во многих штатах резко выросли цены на страховые полисы. Тем не менее, планы отменить реформу Обамы вызвали резкую критику в американском сенате и даже уличные протесты в Вашингтоне.
Дональд Трамп, президент США: «Этот указ определяет первые шаги по предоставлению миллионам американцев облегчения бремени Obamacare».
По словам Трампа, новые меры «не будут стоить практически ничего правительству США, но позволят людям сэкономить миллионы долларов».
Программу Обамы Трамп считает слишком затратной для бюджета США. Obamacare предполагает расширение помощи бедным в обмен на обязательную покупку медицинской страховки и повышение налогов. В связи с этим во многих штатах резко выросли цены на страховые полисы. Тем не менее, планы отменить реформу Обамы вызвали резкую критику в американском сенате и даже уличные протесты в Вашингтоне.
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