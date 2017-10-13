Площадь пожара в Чехове возросла до трех тысяч метров

В подмосковном Чехове полностью выгорел торговый центр «Перспектива».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, площадь пожара в торговом центре «Перспектива» в подмосковном Чехове возросла в 10 раз, до трех тысяч метров. Ранее сообщалось, что огнем охвачены 300 квадратных метров торгового комплекса.
Пожарные принимают меры, чтобы не допустить распространения огня на автозаправку, расположенную рядом с горящим торговым центром. Как сообщили в региональном главке МЧС, в 02:20 пожар локализован.
Территория около загоревшегося торгового центра на улице Полиграфистов оцеплена. В горящем торговом центре были слышны хлопки. По мнению специалистов, это взрывались емкости с горюче-смазочными материалами, продававшиеся в магазине автозапчастей. Кровля торгового центра практически полностью обрушилась, пишет «Интерфакс».
О пострадавших в результате пожара информации не поступало. Пожару присвоен второй номер сложности. К месту происшествия направлена пожарная лаборатория, специалисты которой займутся мониторингом окружающей среды и оценят уровень содержания продуктов горения в воздухе.
Пожарные принимают меры, чтобы не допустить распространения огня на автозаправку, расположенную рядом с горящим торговым центром. Как сообщили в региональном главке МЧС, в 02:20 пожар локализован.
Территория около загоревшегося торгового центра на улице Полиграфистов оцеплена. В горящем торговом центре были слышны хлопки. По мнению специалистов, это взрывались емкости с горюче-смазочными материалами, продававшиеся в магазине автозапчастей. Кровля торгового центра практически полностью обрушилась, пишет «Интерфакс».
О пострадавших в результате пожара информации не поступало. Пожару присвоен второй номер сложности. К месту происшествия направлена пожарная лаборатория, специалисты которой займутся мониторингом окружающей среды и оценят уровень содержания продуктов горения в воздухе.
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