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    Площадь пожара в Чехове возросла до трех тысяч метров

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    • Фото: город Чехов / vk.com
    Площадь пожара в Чехове возросла до трех тысяч метров

    Площадь пожара в Чехове возросла до трех тысяч метров

    Площадь пожара в Чехове возросла до трех тысяч метров
  • Фото: город Чехов / vk.com

    • В подмосковном Чехове полностью выгорел торговый центр «Перспектива».

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб, площадь пожара в торговом центре «Перспектива» в подмосковном Чехове возросла в 10 раз, до трех тысяч метров. Ранее сообщалось, что огнем охвачены 300 квадратных метров торгового комплекса.

    Пожарные принимают меры, чтобы не допустить распространения огня на автозаправку, расположенную рядом с горящим торговым центром. Как сообщили в региональном главке МЧС, в 02:20 пожар локализован.

    Территория около загоревшегося торгового центра на улице Полиграфистов оцеплена. В горящем торговом центре были слышны хлопки. По мнению специалистов, это взрывались емкости с горюче-смазочными материалами, продававшиеся в магазине автозапчастей. Кровля торгового центра практически полностью обрушилась, пишет «Интерфакс».

    смотретьВ Подмосковье пылает торговый центр
    В Подмосковье пылает торговый центр
    О пострадавших в результате пожара информации не поступало. Пожару присвоен второй номер сложности. К месту происшествия направлена пожарная лаборатория, специалисты которой займутся мониторингом окружающей среды и оценят уровень содержания продуктов горения в воздухе.

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