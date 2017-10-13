В Подмосковье пылает торговый центр: видео

Пожарные тушат масштабный пожар в торговом центре в подмосковном Чехове.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, площадь пожара в торговом центре «Перспектива» в Чехове составляет не менее 300 метров.
Пожару в задании торгового центра, расположенном улице Полиграфистов, присвоен первый номер сложности. Сообщений о пострадавших не поступало. Что было причиной возгорания пока не установлено. На сайте ГУ МЧС по Московской области сообщается, что информация уточняется.
По информации агентства «Интерфакс» очаг возгорания находится в магазине автозапчастей, где хранятся, в том числе, и смазочные материалы.
Пожару в задании торгового центра, расположенном улице Полиграфистов, присвоен первый номер сложности. Сообщений о пострадавших не поступало. Что было причиной возгорания пока не установлено. На сайте ГУ МЧС по Московской области сообщается, что информация уточняется.
По информации агентства «Интерфакс» очаг возгорания находится в магазине автозапчастей, где хранятся, в том числе, и смазочные материалы.
Комментарии