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    В Подмосковье пылает торговый центр: видео. МЧС, Московская область, магазины, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье пылает торговый центр: видео

    В Подмосковье пылает торговый центр: видео

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    • Фото: Танечка Белова / vk.com
    В Подмосковье пылает торговый центр: видео

    В Подмосковье пылает торговый центр: видео

    В Подмосковье пылает торговый центр: видео
    • Фото: Танечка Белова / vk.com

      • Пожарные тушат масштабный пожар в торговом центре в подмосковном Чехове.

      Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, площадь пожара в торговом центре «Перспектива» в Чехове составляет не менее 300 метров.

      Пожару в задании торгового центра, расположенном улице Полиграфистов, присвоен первый номер сложности. Сообщений о пострадавших не поступало. Что было причиной возгорания пока не установлено. На сайте ГУ МЧС по Московской области сообщается, что информация уточняется.

      По информации агентства «Интерфакс» очаг возгорания находится в магазине автозапчастей, где хранятся, в том числе, и смазочные материалы.

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