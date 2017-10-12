Спикер петербургского парламента пообещал рассекретить поправки в бюджет

Громкое заявление было сделано председателем Заксобрания в Мариинском дворце во время церемонии передачи проекта бюджета на 2018 год.
Спикер петербургского парламента в очередной раз пообещал раскрыть депутатские поправки. Это заявление Вячеслав Макаров сделал во время внесения закона «О бюджете города на 2018 год».
Ранее традиционно анонимные корректировки, вносимые народными избранниками, уже пробовали рассекретить. В частности, попытка сделать прозрачным механизм работы с казной была предпринята в 2015-м.
Однако это коснулось не всех. Некоторые фракции представили поправки без персоналий. Но, вероятно, в этом году парламент планирует раскрыть имена всех авторов изменений в бюджете.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Во втором чтении вы увидите, кто что предлагает. Вся поправка раскрыта и никакой тайны здесь нет. Ко второму чтению мы предоставим свои поправки и Алексей Алексеич (председатель комитета финансов) будет комментировать и говорить, согласен он с той или иной поправкой или не согласен».
На такое обещание председателя ЗакСа отреагировали и народные избранники. По словам яблочника Михаила Амосова, если произойдет так, как говорит спикер Макаров, это можно считать большим достижением. В прошлые годы о снятии анонимности с поправок много дискутировали, но добились этого не от всех фракций.
Напомним, что активно о раскрытии авторов поправок заговорили после ареста помощниц депутата от «Единой России» Светланы Нестеровой. Тогда представители партии «Яблоко» даже предлагали внести на рассмотрение специальный закон.
Ранее традиционно анонимные корректировки, вносимые народными избранниками, уже пробовали рассекретить. В частности, попытка сделать прозрачным механизм работы с казной была предпринята в 2015-м.
Однако это коснулось не всех. Некоторые фракции представили поправки без персоналий. Но, вероятно, в этом году парламент планирует раскрыть имена всех авторов изменений в бюджете.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Во втором чтении вы увидите, кто что предлагает. Вся поправка раскрыта и никакой тайны здесь нет. Ко второму чтению мы предоставим свои поправки и Алексей Алексеич (председатель комитета финансов) будет комментировать и говорить, согласен он с той или иной поправкой или не согласен».
На такое обещание председателя ЗакСа отреагировали и народные избранники. По словам яблочника Михаила Амосова, если произойдет так, как говорит спикер Макаров, это можно считать большим достижением. В прошлые годы о снятии анонимности с поправок много дискутировали, но добились этого не от всех фракций.
Напомним, что активно о раскрытии авторов поправок заговорили после ареста помощниц депутата от «Единой России» Светланы Нестеровой. Тогда представители партии «Яблоко» даже предлагали внести на рассмотрение специальный закон.
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