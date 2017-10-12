Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Проект городского бюджета впервые будет доступен петербуржцам онлайн. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПроект городского бюджета впервые будет доступен петербуржцам онлайн

    Проект городского бюджета впервые будет доступен петербуржцам онлайн

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    Проект городского бюджета впервые будет доступен петербуржцам онлайн

    Проект городского бюджета впервые будет доступен петербуржцам онлайн

      В ЗакС доставили проект главного финансового документа Петербурга. На сайте комитета финансов с ним сможет ознакомиться каждый.

      Сегодня в ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония внесения проекта закона о бюджете Петербурга на 2018 год. Обычно в таком случае документ ввозили на нескольких тележках. Теперь 120 фолиантов уместились на 32-гигабайтной флеш-карте.

      В 2018-м почти вдвое уменьшится объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета. При этом самостоятельно казну города надеются пополнять активнее, чем в прошлом году. Цифра увеличена на 45 миллиардов рублей. Отношение дефицита к собственным доходам составит около 9 процентов.

      Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «У нас 587 миллиардов. Вот 587 миллиардов распределить так точечно, чтобы это было абсолютно выверено. Единственное, что защищено и всегда будет незыблемо, — это поддержка социальной сферы, ветеранов, инвалидов, многодетных, студентов, молодежи».

      Самыми серьезными обещают стать траты на сферу образования — 22 процента расходов, а также на развитие транспортной системы, в том числе и строительство новых станций метро. Всего на эти цели потратят 120 миллиардов рублей.

      Здравоохранение занимает третью позицию в топе самых приоритетных направлений. Без малого 92 миллиарда уйдет на поддержание здоровья петербуржцев. Если верить спикеру, так называемые нулевые чтения, предшествовавшие написанию проекта закона о бюджете, вылились в 41 совещание.

      Примечательно, что уже 16 октября на сайте комитета финансов любой желающий сможет самостоятельно ознакомиться с документом. По словам главы комитета Алексея Корабельникова, эта опция горожанам будет предоставлена впервые.

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