Песков назвал печальной новость о выходе США из ЮНЕСКО

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал решение США выйти из ЮНЕСКО.
Дмитрий Песков назвал «печальной новость» сообщения о выходе Соединенных Штатов из организации.
Прокомментировали решение Вашингтона и в Госдуме. Так, режиссер и депутат Владимир Бортко назвал выход США из ЮНЕСКО плохим событием для мировой культуры, передает РИА Новости.
Владимир Бортко, первый зампред комитета Госдумы по культуре: «Вклад США в эту организацию был значительным. Также это плохо для мировой культуры и для самих США, потому что вне мировой культуры не существуют даже США».
Ранее сегодня в Госдепе объявили, что США выйдут из ЮНЕСКО, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. После этого Соединенные Штаты продолжат взаимодействие с ЮНЕСКО в качестве страны-наблюдателя.
Свое решение в Вашингтоне объяснили ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации, а также сохраняющейся в ЮНЕСКО «антиизраильской предвзятостью».
Прокомментировали решение Вашингтона и в Госдуме. Так, режиссер и депутат Владимир Бортко назвал выход США из ЮНЕСКО плохим событием для мировой культуры, передает РИА Новости.
Владимир Бортко, первый зампред комитета Госдумы по культуре: «Вклад США в эту организацию был значительным. Также это плохо для мировой культуры и для самих США, потому что вне мировой культуры не существуют даже США».
Ранее сегодня в Госдепе объявили, что США выйдут из ЮНЕСКО, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. После этого Соединенные Штаты продолжат взаимодействие с ЮНЕСКО в качестве страны-наблюдателя.
Свое решение в Вашингтоне объяснили ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации, а также сохраняющейся в ЮНЕСКО «антиизраильской предвзятостью».
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