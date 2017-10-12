США объявили о выходе из ЮНЕСКО

Госдеп США объявил, что страна с 31 декабря перестанет быть членом ЮНЕСКО.
Это решение Вашингтона во внешнеполитическом ведомстве объяснили задолженностью по членским взносам, необходимостью реформы организации и «антиизраильской предвзятостью» ЮНЕСКО.
При этом подчеркивается, что США сохранят статус наблюдателя при организации, передает РИА Новости.
Гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова уже отметила, что в ООН глубоко сожалеют в связи с решением США покинуть организацию.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что США собираются выйти из ЮНЕСКО для экономии средств, а также в знак протеста против антиизраильских, по мнению Вашингтона, предубеждений в организации. С 2011 года США не участвуют в финансировании ЮНЕСКО из-за принятия в ряды организации Палестины. Примеру США последовал и Израиль. В результате ЮНЕСКО лишилась 22% своего финансирования.
ЮНЕСКО — учреждение ООН, специализирующейся на вопросах образования, науки и культуры. Всего в организации, которая была создана в ноябре 1945 года, насчитывается 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.
При этом подчеркивается, что США сохранят статус наблюдателя при организации, передает РИА Новости.
Гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова уже отметила, что в ООН глубоко сожалеют в связи с решением США покинуть организацию.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что США собираются выйти из ЮНЕСКО для экономии средств, а также в знак протеста против антиизраильских, по мнению Вашингтона, предубеждений в организации. С 2011 года США не участвуют в финансировании ЮНЕСКО из-за принятия в ряды организации Палестины. Примеру США последовал и Израиль. В результате ЮНЕСКО лишилась 22% своего финансирования.
ЮНЕСКО — учреждение ООН, специализирующейся на вопросах образования, науки и культуры. Всего в организации, которая была создана в ноябре 1945 года, насчитывается 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.
Комментарии