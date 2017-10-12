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    Евродепутаты приняли жесткий проект резолюции по украинскому закону об образовании

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    Евродепутаты приняли жесткий проект резолюции по украинскому закону об образовании

    Евродепутаты приняли жесткий проект резолюции по украинскому закону об образовании

    Парламентская Ассамблея Совета Европы сегодня приняла жесткий проект резолюции по украинскому закону об образовании. В ходе обсуждения депутаты выказали серьезную обеспокоенность тем, что закон игнорирует интересы национальных меньшинств и лишает их возможности получать образование на родных языках.

    Как сообщает ТАСС, Ассамблея напомнила Киеву о необходимости обеспечить выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по этому вопросу, которые будут готовы в декабре.

    Напомним, в сентябре Пётр Порошенко подписал закон об образовании, который практически лишает нацменьшинства возможности учиться на родных языках. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться постепенно до 2020 года.

    Представители многих европейских стран заявили, что закон ущемляет права нацменьшинств на Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил, что Будапешт намерен добиваться экономических санкций в отношении Киева, если будет доказано, что документ противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

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