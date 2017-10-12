Евродепутаты приняли жесткий проект резолюции по украинскому закону об образовании

Парламентская Ассамблея Совета Европы сегодня приняла жесткий проект резолюции по украинскому закону об образовании. В ходе обсуждения депутаты выказали серьезную обеспокоенность тем, что закон игнорирует интересы национальных меньшинств и лишает их возможности получать образование на родных языках.
Как сообщает ТАСС, Ассамблея напомнила Киеву о необходимости обеспечить выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по этому вопросу, которые будут готовы в декабре.
Напомним, в сентябре Пётр Порошенко подписал закон об образовании, который практически лишает нацменьшинства возможности учиться на родных языках. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться постепенно до 2020 года.
Представители многих европейских стран заявили, что закон ущемляет права нацменьшинств на Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил, что Будапешт намерен добиваться экономических санкций в отношении Киева, если будет доказано, что документ противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.
Напомним, в сентябре Пётр Порошенко подписал закон об образовании, который практически лишает нацменьшинства возможности учиться на родных языках. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться постепенно до 2020 года.
Представители многих европейских стран заявили, что закон ущемляет права нацменьшинств на Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил, что Будапешт намерен добиваться экономических санкций в отношении Киева, если будет доказано, что документ противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.
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