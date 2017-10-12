На «Байконуре» назвали причины решения отложить запуск «Прогресса»

Запуск транспортного корабля «Прогресс
МС-07» был отложен из-за неполадок на ракете-носителе.
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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» с космическим грузовиком «Прогресс МС-07» был отложен по техническим причинам, сообщил «Интерфаксу» в четверг источник на космодроме. По предварительным данным, неполадки возникли именно на ракете-носителе.
Источник: «Предварительно возникли технические неполадки на ракете-носителе „Союз 2.1А“».
Как сообщил источник ТАСС, в ЦУП не получали телеметрию с корабля.
Источник уточнил, что все выводы пока предварительные. Окончательно установить причины отмены сможет специальная комиссия.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» с транспортным кораблем «Прогресс МС-07» с грузами для МКС перенесен на резервную дату 14 октября. Корабль предполагалось запустить сегодня в 12:32 по московскому времени. Осуществить стыковку «грузовика» со станцией предполагалось спустя три часа после старта по ускоренной схеме.
Источник: «Предварительно возникли технические неполадки на ракете-носителе „Союз 2.1А“».
Как сообщил источник ТАСС, в ЦУП не получали телеметрию с корабля.
Источник уточнил, что все выводы пока предварительные. Окончательно установить причины отмены сможет специальная комиссия.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» с транспортным кораблем «Прогресс МС-07» с грузами для МКС перенесен на резервную дату 14 октября. Корабль предполагалось запустить сегодня в 12:32 по московскому времени. Осуществить стыковку «грузовика» со станцией предполагалось спустя три часа после старта по ускоренной схеме.
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