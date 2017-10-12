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    Запуск «Прогресса» к МКС отложен

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    Запуск «Прогресса» к МКС отложен

    Запуск «Прогресса» к МКС отложен

    Запуск «Прогресса» к МКС отложен

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» с транспортным кораблем «Прогресс МС-07» с грузами для МКС перенесен на резервную дату — 14 октября.

    Причины переноса не сообщаются.

    Корабль предполагалось запустить сегодня в 12:32 по московскому времени. Осуществить стыковку «грузовика» со станцией предполагалось спустя три часа после старта. Ускоренная схема должна была быть использована впервые.

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