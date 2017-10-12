Запуск «Прогресса» к МКС отложен

Пуск ракеты-носителя «Союз-2 .1А» с транспортным кораблем «Прогресс МС-07» с грузами для МКС перенесен на резервную дату — 14 октября.

7384 космос

Причины переноса не сообщаются.



Корабль предполагалось запустить сегодня в 12:32 по московскому времени. Осуществить стыковку «грузовика» со станцией предполагалось спустя три часа после старта. Ускоренная схема должна была быть использована впервые.