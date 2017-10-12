«Пора сматывать удочки и смываться»: Паулс объяснил свой отказ от гастролей

Раймонд Паулс объяснил свое решение уйти со сцены, вернее, прекратить гастрольную деятельность.
Как сформулировал сам маэстро, «пора сматывать удочки и смываться, чтобы сосредоточиться на музыке и немного отдохнуть».
Раймонд Паулс, народный артист СССР: «Я вот играл в Таллине 2 часа. Я один как солист и с оркестром. И это под прожекторами, напряжение свое берет».
Разговор о постепенном завершении карьеры зашел не где-нибудь, а на презентации нового альбома. В пластинку вошли 16 песен. К концу вечера Паулс пошутил, что не стоит делать из ухода со сцены события, заявив, что это решение вполне закономерно.
Раймонд Паулс, народный артист СССР: «Я вот играл в Таллине 2 часа. Я один как солист и с оркестром. И это под прожекторами, напряжение свое берет».
Разговор о постепенном завершении карьеры зашел не где-нибудь, а на презентации нового альбома. В пластинку вошли 16 песен. К концу вечера Паулс пошутил, что не стоит делать из ухода со сцены события, заявив, что это решение вполне закономерно.
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