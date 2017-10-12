Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
    «Пора сматывать удочки и смываться»: Паулс объяснил свой отказ от гастролей. Латвия, артисты, знаменитости, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Пора сматывать удочки и смываться»: Паулс объяснил свой отказ от гастролей

    «Пора сматывать удочки и смываться»: Паулс объяснил свой отказ от гастролей

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    «Пора сматывать удочки и смываться»: Паулс объяснил свой отказ от гастролей

    «Пора сматывать удочки и смываться»: Паулс объяснил свой отказ от гастролей

    «Пора сматывать удочки и смываться»: Паулс объяснил свой отказ от гастролей

      Раймонд Паулс объяснил свое решение уйти со сцены, вернее, прекратить гастрольную деятельность.

      Как сформулировал сам маэстро, «пора сматывать удочки и смываться, чтобы сосредоточиться на музыке и немного отдохнуть».

      Раймонд Паулс, народный артист СССР: «Я вот играл в Таллине 2 часа. Я один как солист и с оркестром. И это под прожекторами, напряжение свое берет».

      смотретьРаймонд Паулс завершил гастрольную деятельность
      Раймонд Паулс завершил гастрольную деятельность
      Разговор о постепенном завершении карьеры зашел не где-нибудь, а на презентации нового альбома. В пластинку вошли 16 песен. К концу вечера Паулс пошутил, что не стоит делать из ухода со сцены события, заявив, что это решение вполне закономерно.

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