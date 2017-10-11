Раймонд Паулс завершил гастрольную деятельность

О том, что он больше не собирается ездить на гастроли, 81-летний композитор, пианист и аранжировщик объявил в Риге, сообщает корреспондент НТВ.Ru.

В российской столице Паулс в последний раз был с концертом весной прошлого года.



Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года. Известным композитор стал в 1975 году благодаря песне «Листья жёлтые». Паулс работал вместе с Ильей Резником, Николаем Зиновьевым, Михаилом Таничем, Андреем Вознесенским. Их песни исполняли Алла Пугачёва , Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев идругие популярные советские певцы. По инициативе Паулса созданы музыкальные конкурсы «Юрмала» и «Новая волна». Раймонд Паулс — народный артист Латвийской ССР, народный артист СССР.