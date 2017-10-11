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    Хоккеисты «Сочи» прервали рекордную победную серию СКА

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    • Фото: Хоккейный клуб СКА / vk.com
    Хоккеисты «Сочи» прервали рекордную победную серию СКА

    Хоккеисты «Сочи» прервали рекордную победную серию СКА

    Хоккеисты «Сочи» прервали рекордную победную серию СКА
  • Фото: Хоккейный клуб СКА / vk.com

    • Петербургский клуб СКА потерпел первое поражение в сезоне КХЛ.

    Санкт-петербургский СКА уступил на своем льду «Сочи» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это стало первым поражением петербургского клуба в сезоне.

    У «Сочи» отличились Илья Хохлов (25-я минута), Евгений Лапенков (37) и Шон Коллинз (61). У СКА шайбы забросили Сергей Плотников (8) и Вячеслав Войнов (52).

    Напомним, 6 октября клуб СКА, который является действующим обладателем Кубка Гагарина, одержал 19-ю победу подряд в сезоне и установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии. Ранее рекорд КХЛ принадлежал омскому «Авангарду», который в сезоне-2010/11 одержал 18 побед подряд. А 9 октября хоккеисты СКА добились победы над московским «Спартаком» со счетом 4:0, одержав 20-ю победу в серии.

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