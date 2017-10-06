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    Хоккеисты СКА установили рекорд, выиграв 19-й матч КХЛ подряд

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    • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
    Хоккеисты СКА установили рекорд, выиграв <nobr>19-й</nobr> матч КХЛ подряд

    Хоккеисты СКА установили рекорд, выиграв 19-й матч КХЛ подряд

    Хоккеисты СКА установили рекорд, выиграв <nobr>19-й</nobr> матч КХЛ подряд
  • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

    • СКА обыграл «Сибирь» и установил новый рекорд по числу побед подряд в регулярных чемпионатах КХЛ.

    Встреча между петербургским СКА и новосибирской «Сибирью», прошедшая в Петербурге, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев льда.

    В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (23-я минута), Динар Хафизуллин (25) и Евгений Кетов (52). У «Сибири» отличились Йонас Энлунд (49) и Симон Энеруд (57).

    Эта победа стала для СКА 19-й подряд в КХЛ, что является новым рекордом лиги. Предыдущее достижение (18 побед подряд) принадлежало омскому «Авангарду» (сезон-2010/11).

    Действующий обладатель Кубка Гагарина — петербургский СКА — не проиграл в этом сезоне еще ни одного матча, напоминает «Интерфакс».

    Теперь «Сибирь» 8 октября встретиться в Уфе с «Салаватом Юлаевым», а СКА 9 октября сыграет в Москве со «Спартаком».

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