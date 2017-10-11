Петербургское молоко закодировали от подделок

В Смольном подписано соглашение, предусматривающее введение электронной регистрации молочных продуктов. Таким образом государство и производители защитят качественную продукцию.

Петербуржцы смогут проверять качество продуктов при помощи смартфонов. Специальное приложение позволит отследить всю историю перемещения товара от фермерского хозяйства до полки магазина. Для этого нужно будет лишь отсканировать код, нанесенный на упаковку творога или кефира.



О запуске флагманского проекта объявили в Смольном. Соответствующее соглашение сегодня подписали губернатор Полтавченко, представители Россельхознадзора, а также торговых сетей. По словам специалистов, такой подход позволит бороться с фальсификатом на рынке молочной продукции.



Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «На мой взгляд, это серьезный шаг на пути обеспечения безопасности продовольственного рынка нашего города и, надеюсь, всей страны в перспективе. Который должным образом будет способствовать исключению теневого бизнеса в сфере производства и реализации продуктов питания».



В будущем эту систему планируют применять и в других отраслях. Возможно, скоро на полках петербургских магазинов появится хлеб или мясные продукты с подобными электронными родословными.