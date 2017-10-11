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    В Петербурге пешеходы чудом не пострадали от выехавшего на зебру авто. ДТП, Санкт-Петербург, пешеходы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге пешеходы чудом не пострадали от выехавшего на зебру авто

    В Петербурге пешеходы чудом не пострадали от выехавшего на зебру авто

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    В Петербурге пешеходы чудом не пострадали от выехавшего на зебру авто

    В Петербурге пешеходы чудом не пострадали от выехавшего на зебру авто

      На Васильевском острове произошла авария с участием пешеходов.

      Автомобиль врезался в группу людей, которые переходили по зебре Наличную улицу. По словам очевидцев, водитель выехал на встречную полосу и не стал сбавлять скорость перед пешеходным переходом. При этом, как утверждают оказавшиеся на месте ДТП, для него горел запрещающий сигнал светофора.

      В итоге пострадали двое. 19-летнюю девушку доставили в больницу. 14-летнему подростку оказали помощь на месте. После осмотра врачами он отказался от госпитализации.

      Напомним: сегодня в Госдуме в третьем, окончательном чтении принят закон о повышении штрафа за непропуск пешеходов на зебре. Теперь за это нарушение водителю придется заплатить до 2500 рублей (сейчас штраф составляет 1500 рублей). Принятый документ усиливает административную ответственность водителей за непредставление преимущества в движении пешеходам и велосипедистам.

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