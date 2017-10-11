Депутаты одобрили повышение штрафов за непропуск пешеходов

Сегодня в Госдуме рассматривают сразу несколько вопросов на повестке дня, в том числе программу бюджетного кредитования регионов, усиление ответственности за хищения с банковских счетов и повышение штрафов за непропуск пешеходов на зебре.
Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон о повышении штрафа за непропуск пешеходов на зебре. За это нарушение теперь придется заплатить до 2500 рублей (сейчас фиксированная сумма — 1500 рублей). Принятый документ усиливает административную ответственность водителей за непредставление преимущества в движении пешеходам и велосипедистам.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев ранее напоминал, что это уже вторая волна повышения штрафа для водителей за непропуск пешехода на переходе.
Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ: «Мы помним с вами безумные 90-е годы, когда пешеход боязливо стоял на зебре и ждал момента, когда ему удастся перебежать. Машины ехали, практически не останавливаясь. Ужесточение штрафов, хотя раздавались критические слова по этому поводу, тем не менее себя оправдало».
По словам Исаева, сейчас, как правило, абсолютное большинство добросовестных водителей останавливается и пропускает пешеходов, передает «Интерфакс».
Андрей Исаев: «Но началась вторая волна, подняли голову автомобильные хулиганы. Теперь размер штрафа увеличивается с 1500 тысяч до 2500 рублей в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста, одним словом, показал себя как хам на дороге».
Как отметил Исаев, этот закон направлен на борьбу с такого рода автохамами. Также сегодня депутаты обсуждают еще одну важную тему — хищения с банковских счетов. О том, что предлагают думцы для решения этой проблемы, — в материале корреспондента Александра Терёхина.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев ранее напоминал, что это уже вторая волна повышения штрафа для водителей за непропуск пешехода на переходе.
Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ: «Мы помним с вами безумные 90-е годы, когда пешеход боязливо стоял на зебре и ждал момента, когда ему удастся перебежать. Машины ехали, практически не останавливаясь. Ужесточение штрафов, хотя раздавались критические слова по этому поводу, тем не менее себя оправдало».
По словам Исаева, сейчас, как правило, абсолютное большинство добросовестных водителей останавливается и пропускает пешеходов, передает «Интерфакс».
Андрей Исаев: «Но началась вторая волна, подняли голову автомобильные хулиганы. Теперь размер штрафа увеличивается с 1500 тысяч до 2500 рублей в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста, одним словом, показал себя как хам на дороге».
Как отметил Исаев, этот закон направлен на борьбу с такого рода автохамами. Также сегодня депутаты обсуждают еще одну важную тему — хищения с банковских счетов. О том, что предлагают думцы для решения этой проблемы, — в материале корреспондента Александра Терёхина.
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