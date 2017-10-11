На саммите СНГ обсудили традиционные ценности и космос

В Сочи сегодня проходит заседание стран Совета СНГ и встреча участников Высшего Евразийского экономического совета. Как заявил Владимир Путин, открывая форум, особое внимание уделяется углублению торговых и инвестиционных связей в рамках СНГ.
На саммите СНГ обсуждают огромный круг вопросов, начиная от поддержки традиционных семейных ценностей, ведь этот год в Содружестве объявлен Годом семьи, и заканчивая сотрудничеством в космической сфере. Уже подписан ряд совместных документов.
В СНГ входят 11 стран, 9 президентов присутствуют в Сочи. Никто, кончено, не сомневался, что не приедет украинский лидер. На церемонии приветствия, когда Владимир Путин на правах хозяина саммита встречал гостей, украинский флаг был, а во время общего фотографирования его уже не было.
Глава Киргизии поездку в Россию отменил в последний момент. Как заявили в Бишкеке, появились опасения подготовки массовых беспорядков в стране в преддверии выборов, поэтому Алмазбек Атамбаев решил остаться дома, чтобы лично контролировать обеспечение безопасности. Вместо него прилетел премьер-министр.
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон пропускать саммит СНГ не стал, даже несмотря на смерть старшего брата (его не стало на прошлой неделе). Главы Молдавии и Узбекистана принимают участие в Совете глав государств СНГ впервые. В этих странах относительно недавно прошли президентские выборы и сменились лидеры. Открывая саммит, российский президент обозначил главные задачи.
Владимир Путин, президент РФ: «У нас есть возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных деловых проектов. Мы наметим пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ, обменяемся мнениями о том, что следует предпринять для повышения эффективности Содружества и его структур».
Как передает корреспондент Дина Иванова, появился на саммите гость, которого в Сочи точно не ждали. Речь идет о щенке алабая, которого подарил Владимиру Путину туркменский лидер. Маленький пес по кличке Верный, кажется, сразу проникся симпатией к своему новому хозяину.
В СНГ входят 11 стран, 9 президентов присутствуют в Сочи. Никто, кончено, не сомневался, что не приедет украинский лидер. На церемонии приветствия, когда Владимир Путин на правах хозяина саммита встречал гостей, украинский флаг был, а во время общего фотографирования его уже не было.
Глава Киргизии поездку в Россию отменил в последний момент. Как заявили в Бишкеке, появились опасения подготовки массовых беспорядков в стране в преддверии выборов, поэтому Алмазбек Атамбаев решил остаться дома, чтобы лично контролировать обеспечение безопасности. Вместо него прилетел премьер-министр.
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон пропускать саммит СНГ не стал, даже несмотря на смерть старшего брата (его не стало на прошлой неделе). Главы Молдавии и Узбекистана принимают участие в Совете глав государств СНГ впервые. В этих странах относительно недавно прошли президентские выборы и сменились лидеры. Открывая саммит, российский президент обозначил главные задачи.
Владимир Путин, президент РФ: «У нас есть возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных деловых проектов. Мы наметим пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ, обменяемся мнениями о том, что следует предпринять для повышения эффективности Содружества и его структур».
Как передает корреспондент Дина Иванова, появился на саммите гость, которого в Сочи точно не ждали. Речь идет о щенке алабая, которого подарил Владимиру Путину туркменский лидер. Маленький пес по кличке Верный, кажется, сразу проникся симпатией к своему новому хозяину.
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