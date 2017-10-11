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    Туркменский лидер подарил Путину щенка

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Туркменский лидер подарил Путину щенка

    Туркменский лидер подарил Путину щенка

    Туркменский лидер подарил Путину щенка
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, приехавший на саммит СНГ, поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и преподнес ему подарок.

    Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркмении: «Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ. У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая».

    Когда Бердымухамедов сообщил, что собаке дали кличку Верный, в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал Верного и передал его Путину, передает ТАСС.


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