Туркменский лидер подарил Путину щенка

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, приехавший на саммит СНГ, поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и преподнес ему подарок.
Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркмении: «Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ. У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая».
Когда Бердымухамедов сообщил, что собаке дали кличку Верный, в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал Верного и передал его Путину, передает ТАСС.
Когда Бердымухамедов сообщил, что собаке дали кличку Верный, в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал Верного и передал его Путину, передает ТАСС.
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