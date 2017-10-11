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    Канализации Швейцарии оказались богаты золотом и серебром. золото, Швейцария, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКанализации Швейцарии оказались богаты золотом и серебром

    Канализации Швейцарии оказались богаты золотом и серебром

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    Канализации Швейцарии оказались богаты золотом и серебром

    Канализации Швейцарии оказались богаты золотом и серебром

      Швейцария, известная своей любовью к золоту, собирается извлекать его из сточных вод.

      Как пишет агентство Bloomberg, ежегодно в швейцарскую канализацию уходит 43 килограмма благородного металла. Это почти 2 миллиона долларов.

      Дело в том, что Швейцария — крупнейший центр по переработке золота, поэтому его концентрация в сточных водах настолько высока, что извлекать драгоценный металл целесообразно экономически. Уплывает не только золото, но и около 3 тонн серебра.

      Это не первый случай, когда в Швейцарии деньги приходят из трубы. Недавно полиция извлекла из засорившегося туалета одного из банков десятки тысяч евро.

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