Канализации Швейцарии оказались богаты золотом и серебром

Швейцария, известная своей любовью к золоту, собирается извлекать его из сточных вод.
Как пишет агентство Bloomberg, ежегодно в швейцарскую канализацию уходит 43 килограмма благородного металла. Это почти 2 миллиона долларов.
Дело в том, что Швейцария — крупнейший центр по переработке золота, поэтому его концентрация в сточных водах настолько высока, что извлекать драгоценный металл целесообразно экономически. Уплывает не только золото, но и около 3 тонн серебра.
Это не первый случай, когда в Швейцарии деньги приходят из трубы. Недавно полиция извлекла из засорившегося туалета одного из банков десятки тысяч евро.
Дело в том, что Швейцария — крупнейший центр по переработке золота, поэтому его концентрация в сточных водах настолько высока, что извлекать драгоценный металл целесообразно экономически. Уплывает не только золото, но и около 3 тонн серебра.
Это не первый случай, когда в Швейцарии деньги приходят из трубы. Недавно полиция извлекла из засорившегося туалета одного из банков десятки тысяч евро.
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