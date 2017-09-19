Туалеты швейцарского банка засорились деньгами

В Женеве обнаружился нетривиальный способ спустить деньги. Туалеты швейцарского банка UBS и трех прилегающих к нему ресторанов засорились купюрами в 500 евро.

1039 банки

Женева

туалеты

Швейцария

Полиция извлекла из забитых труб десятки тысяч евро. Многие банкноты оказались порезаны ножницами. Произошла история несколько месяцев назад, но в прессе всплыла только сейчас.



Подчеркивается, что уничтожение банкнот — не преступление, но прокуратура все равно решила разобраться в обстоятельствах этого инцидента, посчитав, что за ним что-то скрывается.



Предполагается, что деньги принадлежат неизвестным испанским женщинам. Их адвокат уже пришел в местную полицию и предложил возместить сантехнические убытки пострадавшим организациям, но больше ничего не пояснил.