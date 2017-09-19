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  • 19.09, 14:15
    Туалеты швейцарского банка засорились деньгами. Женева, Швейцария, банки, туалеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТуалеты швейцарского банка засорились деньгами

    Туалеты швейцарского банка засорились деньгами

    1 комментарий

    Туалеты швейцарского банка засорились деньгами

    Туалеты швейцарского банка засорились деньгами

      В Женеве обнаружился нетривиальный способ спустить деньги. Туалеты швейцарского банка UBS и трех прилегающих к нему ресторанов засорились купюрами в 500 евро.

      Полиция извлекла из забитых труб десятки тысяч евро. Многие банкноты оказались порезаны ножницами. Произошла история несколько месяцев назад, но в прессе всплыла только сейчас.

      Подчеркивается, что уничтожение банкнот — не преступление, но прокуратура все равно решила разобраться в обстоятельствах этого инцидента, посчитав, что за ним что-то скрывается.

      Предполагается, что деньги принадлежат неизвестным испанским женщинам. Их адвокат уже пришел в местную полицию и предложил возместить сантехнические убытки пострадавшим организациям, но больше ничего не пояснил.

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