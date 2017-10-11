Директор Приморского океанариума подал в отставку после гибели дельфина

Руководитель Приморского океанариума Александр Михайлюк подал в отставку после гибели дельфина от пневмонии.
Самка дельфина по имени Ева скончалась 10 октября. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу океанариума, у дельфина началось острое респираторное заболевание, которое быстро переросло в пневмонию. Спасти животное не удалось.
Александр Михалюк, директор Приморского океанариума: «Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума».
Заявление об отставке директор подал в среду, какое решение по нему приняло руководство — пока не известно.
Ранее, 24 сентября в Приморском океанариуме погибла белуха. Животное запуталось в снастях, принесенных в вольер штормом. После этого были уволены начальник морской базы и начальник водолазной службы, которые не обеспечили условия для безопасного содержания животных.
Кроме того, год назад в океанариуме погибли нескольких дельфинов, моржей и белуха. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Руководитель океанариума Вадим Серков был отстранен от работы, а на его место назначен Александр Михалюк, который раньше руководил океанариумом в Мурманске.
Александр Михалюк, директор Приморского океанариума: «Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума».
Заявление об отставке директор подал в среду, какое решение по нему приняло руководство — пока не известно.
Ранее, 24 сентября в Приморском океанариуме погибла белуха. Животное запуталось в снастях, принесенных в вольер штормом. После этого были уволены начальник морской базы и начальник водолазной службы, которые не обеспечили условия для безопасного содержания животных.
Кроме того, год назад в океанариуме погибли нескольких дельфинов, моржей и белуха. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Руководитель океанариума Вадим Серков был отстранен от работы, а на его место назначен Александр Михалюк, который раньше руководил океанариумом в Мурманске.
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