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    Директор Приморского океанариума подал в отставку после гибели дельфина

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    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    Директор Приморского океанариума подал в отставку после гибели дельфина

    Директор Приморского океанариума подал в отставку после гибели дельфина

    Директор Приморского океанариума подал в отставку после гибели дельфина
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • Руководитель Приморского океанариума Александр Михайлюк подал в отставку после гибели дельфина от пневмонии.

    Самка дельфина по имени Ева скончалась 10 октября. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу океанариума, у дельфина началось острое респираторное заболевание, которое быстро переросло в пневмонию. Спасти животное не удалось.

    Александр Михалюк, директор Приморского океанариума: «Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума».

    Заявление об отставке директор подал в среду, какое решение по нему приняло руководство — пока не известно.

    Ранее, 24 сентября в Приморском океанариуме погибла белуха. Животное запуталось в снастях, принесенных в вольер штормом. После этого были уволены начальник морской базы и начальник водолазной службы, которые не обеспечили условия для безопасного содержания животных.

    смотретьЗоозащитники обеспокоены гибелью животных в приморском океанариуме
    Зоозащитники обеспокоены гибелью животных в приморском океанариуме
    Кроме того, год назад в океанариуме погибли нескольких дельфинов, моржей и белуха. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Руководитель океанариума Вадим Серков был отстранен от работы, а на его место назначен Александр Михалюк, который раньше руководил океанариумом в Мурманске.

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