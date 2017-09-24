В Приморском океанариуме погибла белуха

Представители руководства Приморского океанариума объяснило причины гибели белухи в открытом вольере.

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В Приморском океанариуме на острове Русском во Владивостоке погибла белуха. Животное запуталось в снастях, принесенных штормом в вольер.



Елена Молчанова, пресс-секретарь Приморского океанариума: «На Базе исследования морских млекопитающих скончалась белуха. Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне прошел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась».



По словам Молчановой, морскому млекопитающему пытались оказать помощь, но дежурный техник не смог справиться с 600-килограммовым животным.



Другие животные не пострадали. Сейчас в океанариуме ведут работы по дополнительному укреплению открытого вольерного комплекса.



Напомним, год назад СК РФ начал расследование в связи с гибелью нескольких дельфинов, сивуча, двух моржей и белухи. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» и назначен новый руководитель океанариума.



