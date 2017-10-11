Целитель смутного времен: как Чумак поставил диагноз обществу времен распада СССР

Фильм «Интердевочка», в Берлине
вот-вот рухнет стена, а у берегов Мальты произойдет историческая встреча Горбачёва и Буша. Для большинства советских людей все эти новости уходили на второй план, когда на экранах телевизоров появлялся экстрасенс Аллан Чумак.
СССР в тот момент уже находился в состоянии полураспада, и такая примета времени — ожидание чуда от заряженной у телевизора водопроводной воды — ставила обществу зримый диагноз. Психика граждан распадающейся страны туманилась и тоже вступала в хмурую пору. И в этом смысле Аллан Чумак, безусловно, лицо перестройки. Он умер накануне в Москве на 83-м году жизни.
Его называли шарлатаном, но трехлитровые банки к телевизору на всякий случай все-таки несли. Главный в то время телевизионщик страны Анатолий Лысенко уверен, что как ни относись к Чумаку, тогда это был настоящий феномен.
Анатолий Лысенко: «Мы общались и работали на телевидении, которое не имело понятие „рейтинг“. Но то, что его смотрела, наверное, почти вся страна, это факт».
К Чумаку выстраивались очереди из знаменитостей. Певица Лолита уверена, что он был хорошим психологом и заставлял верить в исцеление.
Лолита Милявская: «Когда вся страна судорожно подставляла банки с водой и всем остальным. Мы никогда не говорили на эту тему, но мне кажется, он сам над этим посмеивался».
Целитель до последнего уверял, что его патентованный «Перенос биоактивной информации на влагосодержащие субстанции» действительно работает. И с этим соглашались. Но в 1993 году Ельцин и депутаты неожиданно запретили сеансы массового целительства.
Он пытался бороться изнутри — баллотировался в Думу. Но целителя не поддержали, хотя проголосуй за него все, кто заряжал воду, и в президенты бы прошел. Чумак пропал с экранов, но борьбу за право «заряжать» так и не оставил.
Мало кто знает, но Аллан Чумак начинал свою карьеру как журналист. В 70-е он готовил разоблачительные материалы о шарлатанах-экстрасенсах. Но тогда все вышло наоборот. Даже спустя 40 лет целитель так и оставался в неблагодарной роли защитника неизведанной мистики.
Его называли шарлатаном, но трехлитровые банки к телевизору на всякий случай все-таки несли. Главный в то время телевизионщик страны Анатолий Лысенко уверен, что как ни относись к Чумаку, тогда это был настоящий феномен.
Анатолий Лысенко: «Мы общались и работали на телевидении, которое не имело понятие „рейтинг“. Но то, что его смотрела, наверное, почти вся страна, это факт».
К Чумаку выстраивались очереди из знаменитостей. Певица Лолита уверена, что он был хорошим психологом и заставлял верить в исцеление.
Лолита Милявская: «Когда вся страна судорожно подставляла банки с водой и всем остальным. Мы никогда не говорили на эту тему, но мне кажется, он сам над этим посмеивался».
Целитель до последнего уверял, что его патентованный «Перенос биоактивной информации на влагосодержащие субстанции» действительно работает. И с этим соглашались. Но в 1993 году Ельцин и депутаты неожиданно запретили сеансы массового целительства.
Он пытался бороться изнутри — баллотировался в Думу. Но целителя не поддержали, хотя проголосуй за него все, кто заряжал воду, и в президенты бы прошел. Чумак пропал с экранов, но борьбу за право «заряжать» так и не оставил.
Мало кто знает, но Аллан Чумак начинал свою карьеру как журналист. В 70-е он готовил разоблачительные материалы о шарлатанах-экстрасенсах. Но тогда все вышло наоборот. Даже спустя 40 лет целитель так и оставался в неблагодарной роли защитника неизведанной мистики.
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