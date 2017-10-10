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    Умер знаменитый экстрасенс Аллан Чумак

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    • Фото: Уткин Игорь / ТАСС
    Умер знаменитый экстрасенс Аллан Чумак

    Умер знаменитый экстрасенс Аллан Чумак

    Умер знаменитый экстрасенс Аллан Чумак
  • Фото: Уткин Игорь / ТАСС

    • Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в возрасте 82 лет в столице.

    О гибели знаменитого экстрасенса сообщил журналист Дмитрий Гордон, который разместил сообщение об этом в своем Facebook. По его словам, Чумак скончался на 83-м году жизни в Москве. Гордон отметил, что его связывали с Алланом Чумаком дружеские отношения на протяжении долгих лет.

    Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, фи…

    Опубликовано Дмитрием Гордоном 9 октября 2017 г.

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