Умер знаменитый экстрасенс Аллан Чумак

Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в возрасте 82 лет в столице.
О гибели знаменитого экстрасенса сообщил журналист Дмитрий Гордон, который разместил сообщение об этом в своем Facebook. По его словам, Чумак скончался на 83-м году жизни в Москве. Гордон отметил, что его связывали с Алланом Чумаком дружеские отношения на протяжении долгих лет.
Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, фи…Опубликовано Дмитрием Гордоном 9 октября 2017 г.
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