Питерские торговцы вейпами не понесут убытков после введения нового закона

В Петербурге готовы принять закон о запрете продажи электронных устройств и специальных жидкостей, используемых для вейпинга несовершеннолетним. Свою позицию сегодня озвучили представители компаний, производящих вейпы.
С инициативой запретить продажу вейпов подросткам еще в июне выступила группа депутатов во главе с Александром Егоровым — в прошлом врачом-онкологом. Сегодня свой взгляд на данный законопроект высказали представители компаний, производящих жидкости для вейпшопов.
Интересно, что и те, и другие поддержали будущий закон, считая, что особого урона их бизнесу он не нанесет. Ведь доля продаж вейпов лицам до 18 лет составляет не более 20 процентов.
По словам разработчиков закона, за нарушение запрета будет взыскиваться штраф. С граждан — до 5 тысяч рублей и десятки тысяч будут платить юридические лица.
При этом пока неясно, каким образом будут отслеживать юных покупателей в онлайн-магазинах. Возможно, и на интернет-торговцев найдут управу уже на федеральном уровне. В масштабах всей страны парить могут запретить куда тотальнее.
Соответствующий документ уже готовятся рассматривать в Госдуме. Пока же самым жестким ограничениям подвергли представителей и пропагандистов вейп-культуры в столице. Полгода назад правительство Москвы приняло закон с более широким списком запретов.
Интересно, что и те, и другие поддержали будущий закон, считая, что особого урона их бизнесу он не нанесет. Ведь доля продаж вейпов лицам до 18 лет составляет не более 20 процентов.
По словам разработчиков закона, за нарушение запрета будет взыскиваться штраф. С граждан — до 5 тысяч рублей и десятки тысяч будут платить юридические лица.
При этом пока неясно, каким образом будут отслеживать юных покупателей в онлайн-магазинах. Возможно, и на интернет-торговцев найдут управу уже на федеральном уровне. В масштабах всей страны парить могут запретить куда тотальнее.
Соответствующий документ уже готовятся рассматривать в Госдуме. Пока же самым жестким ограничениям подвергли представителей и пропагандистов вейп-культуры в столице. Полгода назад правительство Москвы приняло закон с более широким списком запретов.
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