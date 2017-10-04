В Петербурге депутаты запретят продавать вейпы подросткам

В Законодательном собрании города приступили к рассмотрению документа о запрете продажи электронных сигарет лицам младше 18 лет.

Сегодня петербургские депутаты в первом чтении приняли законопроект, запрещающий на территории города продавать вейпы несовершеннолетним. Вейп — это тип электронных сигарет, генерирующих пар из специальных смесей. Вдыхающие его испытывают тот же эффект, что и курильщики. Также они получают и дозу никотина.



Из-за пробелов в законодательстве и устройства, и жидкости были доступны подросткам, притом совершенно легально. По инициативе петербургских единороссов, теперь продавать вейпы несовершеннолетним в городе будет нельзя. А тем, кто по поводу нового запрета решит не запариваться, грозят штрафы. Для физических лиц наказание составит до 5 тысяч рублей, для юридических — десятки тысяч.



Автор законопроекта Денис Четырбок отмечает, что на федеральном уровне вполне вероятно последуют примеру депутатов из Петербурга и других регионов, где на продажу вейпов несовершеннолетним уже наложили табу.



Ведь с запретом алкогольных энергетиков городские парламентарии, например, ранее тоже обогнали федеральных коллег. Зато на общероссийском уровне за нарушение новых норм можно предусмотреть еще более суровые санкции.