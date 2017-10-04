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    В Петербурге депутаты запретят продавать вейпы подросткам. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, законодательство, курение, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге депутаты запретят продавать вейпы подросткам

    В Петербурге депутаты запретят продавать вейпы подросткам

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    В Петербурге депутаты запретят продавать вейпы подросткам

    В Петербурге депутаты запретят продавать вейпы подросткам

      В Законодательном собрании города приступили к рассмотрению документа о запрете продажи электронных сигарет лицам младше 18 лет.

      Сегодня петербургские депутаты в первом чтении приняли законопроект, запрещающий на территории города продавать вейпы несовершеннолетним. Вейп — это тип электронных сигарет, генерирующих пар из специальных смесей. Вдыхающие его испытывают тот же эффект, что и курильщики. Также они получают и дозу никотина.

      Из-за пробелов в законодательстве и устройства, и жидкости были доступны подросткам, притом совершенно легально. По инициативе петербургских единороссов, теперь продавать вейпы несовершеннолетним в городе будет нельзя. А тем, кто по поводу нового запрета решит не запариваться, грозят штрафы. Для физических лиц наказание составит до 5 тысяч рублей, для юридических — десятки тысяч.

      Автор законопроекта Денис Четырбок отмечает, что на федеральном уровне вполне вероятно последуют примеру депутатов из Петербурга и других регионов, где на продажу вейпов несовершеннолетним уже наложили табу.

      Ведь с запретом алкогольных энергетиков городские парламентарии, например, ранее тоже обогнали федеральных коллег. Зато на общероссийском уровне за нарушение новых норм можно предусмотреть еще более суровые санкции.

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