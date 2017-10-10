Голод, скорбь, огонь: новый блокадный музей поделят на тематические зоны

В Петербурге объявлен победитель на лучший проект музейного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда». Мемориал на Смольной набережной спроектирует «Студия 44» Никиты Явейна.
Музей планируют построить к январю 2019 года, когда в городе будут отмечать 75-летие прорыва блокады. В его возведение, по предварительным оценкам, Смольный намерен вложить из городского бюджета не менее 2 млрд рублей.
Семье архитектора блокада знакома не понаслышке. Воспоминания мамы Никиты Явейна тоже войдут в мультимедийную часть нового памятника. Проект уже оценил блокадник Юрий Антонов. Жители осажденного Ленинграда долгие годы боролись за создание такого музея. Известно, что на части территорий, которые освободил «Водоканал», будет разбит парк.
Никита Явейн, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»: «Каждый этот дом — это музей в музее, посвященный какой-то стороне блокады. Есть блок, посвященный голоду, где выставлены блокадные 125 грамм хлеба. Есть блок „Скорбь“, посвященный всем погибшим. Возможно, будет меняться экспозиция с фотографиями. Есть блок „Огонь“, посвященный бомбардировкам, где в высокой башне выставлены зажигательные бомбы, которые падали на город. Есть и бомбоубежище, в которой будет видеоинсталляция со звуками авианалета. Также есть блок „Быт“, посвященный жизни блокадного Ленинграда».
Подробнее — в видеосюжете НТВ.
Семье архитектора блокада знакома не понаслышке. Воспоминания мамы Никиты Явейна тоже войдут в мультимедийную часть нового памятника. Проект уже оценил блокадник Юрий Антонов. Жители осажденного Ленинграда долгие годы боролись за создание такого музея. Известно, что на части территорий, которые освободил «Водоканал», будет разбит парк.
Никита Явейн, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»: «Каждый этот дом — это музей в музее, посвященный какой-то стороне блокады. Есть блок, посвященный голоду, где выставлены блокадные 125 грамм хлеба. Есть блок „Скорбь“, посвященный всем погибшим. Возможно, будет меняться экспозиция с фотографиями. Есть блок „Огонь“, посвященный бомбардировкам, где в высокой башне выставлены зажигательные бомбы, которые падали на город. Есть и бомбоубежище, в которой будет видеоинсталляция со звуками авианалета. Также есть блок „Быт“, посвященный жизни блокадного Ленинграда».
Подробнее — в видеосюжете НТВ.
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