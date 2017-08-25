смотреть Архитектура памяти: в Петербурге выбирают лучший проект нового музея блокады

В Манеже Конюшенного ведомства выставили проекты будущего Музея обороны и блокады Ленинграда. Девять работ представили архитектурные бюро Петербурга, Москвы, а также мастера из Норвегии, Финляндии и Германии.Две недели масштабные проекты будут доступны широкой публике. А 8 сентября, в день начала блокады, назовут победителя конкурса. Жюри пообещало непременно учесть и мнения горожан.Как передает, музейный комплекс появится в самом центре Петербурга, на Смольной набережной, и займет почти два гектара. Архитекторам есть где размахнуться. Поэтому и у стендов можно стоять часами, разглядывая детали.В парковой зоне разместятся и мемориалы, и зоны для постоянных и временных выставок, образовательный центр, фондохранилище и научно-исследовательский институт памяти., генеральный директор Центра выставочных и музейных проектов: «Сейчас мы изучаем массу новых документов, которые до этого не публиковались в России. Сегодня мы имеем возможность сотрудничать с вашингтонским музеем, и с Потсдамом, где остались исторические материалы. Мы получаем более миллиона страниц, которые в России еще никогда не публиковались».Среди участников конкурса и «Студия 44», которую возглавляет Никита Явейн. По его словам, цель их проекта — представить город, который обороняется, окружен, погребен, но пытается прорваться. Восемь домов, расположенных на холме, воплощают в себе те состояния, в которых находился блокадный Ленинград., архитектор: «У каждого из этих объемов какая-то своя жизнь, он внутри другой. Где-то изображен голод, где-то — бомбежка (значит он стоит весь оплавленный). Если дом, символизирующий холод, то он весь белый, голубой».От проекта Юрия Земцова даже на выставке холодок по коже. Зимний Петербург. Мемориал, выходящий на уличную площадь. На стене — постоянно сменяющиеся тени людей. В центре — камень, напоминающий санки с телом младенца., архитектор: «Внутренне пространство должно было показать всю мучительную длительность этого времени. При этом мы специально не разделяли по отдельным темам, считая, что в этой блокаде всё было одновременно: и оборона, и жизнь города, которая работала на оборону».Строительство музейного комплекса планируют начать уже в этом году, а завершить к январю 2019-го. К 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда.