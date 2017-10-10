Лесные пожары в Калифорнии: огонь пожирает сотни домов и машин

В Калифорнии сильнейшие лесные пожары захватывают все большую территорию. Чрезвычайное положение объявлено в 8 из 18 округов штата.
По предварительным данным, 10 человек погибли, счет пострадавших идет на сотни. Горят не только леса, трава и кустарники, огонь добрался до жилых домов, машин и хозяйственных построек. Дотла сгорели более 1,5 тысяч особняков. В долине Сонома (ее еще называют Лунной), пострадали виноградники и винодельни, изготавливающие знаменитое калифорнийское вино.
Местные жители спешно покидают дома, едва успев взять с собой самое необходимое. Мощные клубы дыма видны даже из космоса, это подтверждают фотографии, представленные NASA.
Власти говорят, что это крупнейшие природные пожары в истории Калифорнии. Пока спасателям не удается взять ситуацию под контроль: мешают жара и сильный ветер.
Местные жители спешно покидают дома, едва успев взять с собой самое необходимое. Мощные клубы дыма видны даже из космоса, это подтверждают фотографии, представленные NASA.
The #MODIS instrument aboard @NASA’s #Aqua satellite captured these true color images of the deadly #California #wildfires. @NASAEarthData pic.twitter.com/38uqaI13HB— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) 10 октября 2017 г.
Власти говорят, что это крупнейшие природные пожары в истории Калифорнии. Пока спасателям не удается взять ситуацию под контроль: мешают жара и сильный ветер.
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