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    Лесные пожары в Калифорнии: огонь пожирает сотни домов и машин. США, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛесные пожары в Калифорнии: огонь пожирает сотни домов и машин

    Лесные пожары в Калифорнии: огонь пожирает сотни домов и машин

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    Лесные пожары в Калифорнии: огонь пожирает сотни домов и машин

    Лесные пожары в Калифорнии: огонь пожирает сотни домов и машин

    Лесные пожары в Калифорнии: огонь пожирает сотни домов и машин

      В Калифорнии сильнейшие лесные пожары захватывают все большую территорию. Чрезвычайное положение объявлено в 8 из 18 округов штата.

      По предварительным данным, 10 человек погибли, счет пострадавших идет на сотни. Горят не только леса, трава и кустарники, огонь добрался до жилых домов, машин и хозяйственных построек. Дотла сгорели более 1,5 тысяч особняков. В долине Сонома (ее еще называют Лунной), пострадали виноградники и винодельни, изготавливающие знаменитое калифорнийское вино.

      Местные жители спешно покидают дома, едва успев взять с собой самое необходимое. Мощные клубы дыма видны даже из космоса, это подтверждают фотографии, представленные NASA.





      Власти говорят, что это крупнейшие природные пожары в истории Калифорнии. Пока спасателям не удается взять ситуацию под контроль: мешают жара и сильный ветер.

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