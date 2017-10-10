Жертвами лесного пожара в Калифорнии стали 10 человек

Американские спасатели подтвердили гибель семи человек в лесном пожаре в Калифорнии. Таким образом число жертв достигло 10.

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Свои дома покинули уже более 20 тысяч жителей. Многие, спасаясь от пожаров, получили травмы. По данным департамента лесного хозяйства штата, огонь уничтожил полторы тысячи домов и промышленных зданий. В восьми округах Калифорнии введено чрезвычайное положение.



Первый очаг пожара возник 8 октября, потом огонь вспыхнул в другом месте того же округа и начал стремительно распространяться. Зона распространения бедствия охватила площадь в 20 тысяч гектаров.