Жертвами лесного пожара в Калифорнии стали 10 человек

Американские спасатели подтвердили гибель семи человек в лесном пожаре в Калифорнии. Таким образом число жертв достигло 10.
Свои дома покинули уже более 20 тысяч жителей. Многие, спасаясь от пожаров, получили травмы. По данным департамента лесного хозяйства штата, огонь уничтожил полторы тысячи домов и промышленных зданий. В восьми округах Калифорнии введено чрезвычайное положение.
Первый очаг пожара возник 8 октября, потом огонь вспыхнул в другом месте того же округа и начал стремительно распространяться. Зона распространения бедствия охватила площадь в 20 тысяч гектаров.
Первый очаг пожара возник 8 октября, потом огонь вспыхнул в другом месте того же округа и начал стремительно распространяться. Зона распространения бедствия охватила площадь в 20 тысяч гектаров.
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