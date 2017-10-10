Землю накроет двухдневная магнитная буря

На Земле
13–14 октября ожидается магнитная буря.
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Под ее влияние могут попасть метеозависимые люди, а также электроника. Явление может привести к проблемам со связью, ухудшению качества теле- и радиосигналов, а также может вывести из строя спутники.
Всему виной — солнечный ветер, его новая «порция» достигнет планеты в ближайшие дни, сообщает сайт центра погоды «Фобос».
Центр погоды «Фобос»: «Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления».
Магнитные бури на Земле начались с 6 сентября, когда Земли достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце.
Всему виной — солнечный ветер, его новая «порция» достигнет планеты в ближайшие дни, сообщает сайт центра погоды «Фобос».
Центр погоды «Фобос»: «Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления».
Магнитные бури на Земле начались с 6 сентября, когда Земли достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце.
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