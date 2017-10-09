«Это Киркоров?»: москвичи не узнали Че Гевару на фотографиях

Сегодня вспоминают человека, чья жизнь даже спустя 50 лет после смерти для одних остается образцом героизма, а для других ярким примером неутомимого мастера революций и вооруженных восстаний на разных континентах. 9 октября 1967 года в результате спецоперации ЦРУ был расстрелян Эрнесто Че Гевара.
О команданте написаны десятки исторических монографий, сотни песен, сняты сериалы, поставлены оперы. А его образ в своих рекламных кампаниях в последнее время использовали такие гиганты как Coca-Cola, Mercedes, Apple, Rolex. А съемочная группа НТВ выяснила, что Че Гевару помнят многие, но узнают не все и не сразу.
Ответы посыпались самые разные. Глядя на фотографии знаменитого команданте, москвичи выдвигали самые невероятные версии в ответ на вопрос: «Вы узнаете этого человека?». Прозвучали предположения, что на снимках запечатлен Филипп Киркоров, «какой-то солдат или КГБшник». Некоторые предполагали, что им показывают фото певца или актера. А ряд опрошенных и вовсе не осмелились высказать свои версии. Узнать знаменитого революционера удалось немногим.
Между тем на Кубе сегодня почтили память Че Гевары. Многочисленная акция прошла в 50-летие со дня его смерти.
Ответы посыпались самые разные. Глядя на фотографии знаменитого команданте, москвичи выдвигали самые невероятные версии в ответ на вопрос: «Вы узнаете этого человека?». Прозвучали предположения, что на снимках запечатлен Филипп Киркоров, «какой-то солдат или КГБшник». Некоторые предполагали, что им показывают фото певца или актера. А ряд опрошенных и вовсе не осмелились высказать свои версии. Узнать знаменитого революционера удалось немногим.
Между тем на Кубе сегодня почтили память Че Гевары. Многочисленная акция прошла в 50-летие со дня его смерти.
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