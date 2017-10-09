Революционер, идеалист, фанатик: 50 лет со дня гибели Че Гевары

На Кубе десятки тысяч человек почтили память Че Гевары. Он был убит ровно полвека назад в Боливии, где пытался организовать новую революцию. На самый массовый митинг у мавзолея команданте приехал Рауль Кастро. На могиле боевого товарища он оставил белую розу.

Полвека назад погиб Че Гевара. Корреспондент НТВ Юрий Кучинский вспомнил, какой кровью иногда обходится попытка осчастливить всех несчастных.



Че Гевара, обученный грамоте в четыре года, всю жизнь читал запоем. Его интересовали мужественные герои Жюля Верна и Джека Лондона, а потом Сартр, Достоевский, затем очередь Маркса и Ленина подошла. Так и сформировался этакий Павка Корчагин, мечтавший помочь всем обездоленным. Он выучился на врача, собираясь ухаживать за прокаженными. Но в 1955 году он познакомился с братьями Кастро, которые готовили высадку небольшого отряда на Кубу. Будущий команданте окончательно уверился, что путь к светлому будущему лежит через революцию.



С докторским саквояжем и винтовкой он мужественно преодолевал все тяготы и лишения. Несмотря на жесткие приступы астмы, которыми он страдал с детства, совершал тяжелые марш-броски по горам и джунглям, участвуя в боях, убивая. Но при этом Че Гевара проявлял милость к врагам, но только к тем, с которыми встречался на поле боя.



Алейда Гевара, дочь Эрнесто Че Гевары: «На любой войне есть тот, кто выживает, и тот, кто погибает. Это закон войны и партизанской борьбы тоже. Когда они брали кого-то в плен, то всегда оставляли человека в живых, лечили его, шли медленнее, чтобы охранять этого человека и оставить его в надежном месте».



Но после победы революции наступило, видимо, закономерное — то, что у нас назвали красным террором, большевики ведь тоже были поначалу идеалистами. Приспешников режима Батисты — полицейских, чиновников и прочих сочувствующих — расстреливали пачками. Многих без суда, но даже если и с судом, то уж точно без следствия. Команданте лично инструктировал судей: нечего волокиту разводить, это революция, доказательства вторичны. В качестве председателя апелляционного суда он никого не оправдал. По слухам, команданте не только руководил расстрельными командами, но и сам не брезговал участвовать в казнях.



Михаил Белят, преподаватель РГГУ, эксперт по странам Латинской Америки, журналист-международник: «Слухов об этом ходит множество. Где-то я даже читал, что он отстрелил голову какому-то мальчику, лично расстрелял две тысячи человек. Но документов, подтверждающих это, нет. Но бескровных революций не бывает».



Дальнейшая мирная деятельность Че на постах министра промышленности, директора Нацбанка успехом не увенчалась. Профессиональные революционеры редко умеют строить мирную жизнь.



Че Гевара в этот период успел объездить полмира, в том числе Советский Союз, чтобы потом жестко раскритиковать заплывшую жирком партноменклатуру за искажение идеалов революции. К этому моменту от его кипучей натуры устал, кажется, и старый соратник Фидель. Когда Че Гевара, бросив все посты и привилегии, собрался освобождать пролетариат Боливии, на Кубе, похоже, вздохнули с облегчением.



Эта операция провалилась. Никто в народе команданте не поддержал. Его выследили, предали, ранили, а затем расстреляли. Многие потом говорили, что мертвый Че похож на Христа. Так было положено начало мифу о бесстрашном, романтическом, самоотверженном борце за свободу. Какой кровью эта борьба обходится, очень быстро забыли.



Фотография Че Гевары в берете со звездой стала широко известна, превратившись в икону для всех леваков мира и одновременно в раскрученный бренд. Образ пламенного команданте принес миллионы долларов его заклятым врагам — капиталистам.