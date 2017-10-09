Глава ЦИК доложила Путину о минимальном количестве жалоб в Единый день голосования

Владимир Путин обсудил итоги Единого дня голосования с главой российского Центризбиркома.
Элла Памфилова рассказала главе государства о новинках избирательного процесса и о том, как полученный опыт можно использовать на предстоящих президентских выборах.
Владимир Путин, президент РФ: «Элла Александровна, как избирательная кампания прошла в Единый день голосования? Ваша оценка».
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «Мы ввели целый ряд новаций. Спасибо за то, что вы поддержали их. Мы их опробовали именно на этой кампании. Это в первую очередь так называемый уход от „крепостного“ избирательного права, когда наши люди были привязаны к тому или иному участку. Появилась дополнительная возможность проголосовать не там, где ты официально прописан, а там, где ты находишься — по месту пребывания. И если экстраполировать на предстоящую президентскую кампанию, то мы предполагаем, что с учетом огромных размеров нашей страны этим могут воспользоваться многие — миллионы людей».
Глава ЦИК также добавила, что введение QR-кодов на итоговых бюллетенях позволило значительно ускорить процесс подсчета голосов и избавиться от ошибок, связанных с человеческим фактором.
По словам Памфиловой, во время прошедших выборов количество жалоб было минимальным. Этого удалось достичь во многом благодаря высокому уровню общественного контроля и использованию видеонаблюдения на избирательных участках.
Владимир Путин, президент РФ: «Элла Александровна, как избирательная кампания прошла в Единый день голосования? Ваша оценка».
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «Мы ввели целый ряд новаций. Спасибо за то, что вы поддержали их. Мы их опробовали именно на этой кампании. Это в первую очередь так называемый уход от „крепостного“ избирательного права, когда наши люди были привязаны к тому или иному участку. Появилась дополнительная возможность проголосовать не там, где ты официально прописан, а там, где ты находишься — по месту пребывания. И если экстраполировать на предстоящую президентскую кампанию, то мы предполагаем, что с учетом огромных размеров нашей страны этим могут воспользоваться многие — миллионы людей».
Глава ЦИК также добавила, что введение QR-кодов на итоговых бюллетенях позволило значительно ускорить процесс подсчета голосов и избавиться от ошибок, связанных с человеческим фактором.
По словам Памфиловой, во время прошедших выборов количество жалоб было минимальным. Этого удалось достичь во многом благодаря высокому уровню общественного контроля и использованию видеонаблюдения на избирательных участках.
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