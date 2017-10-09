В Сирии представили доказательства поставок террористам оружия из США

Минобороны Сирии обвинило США в поставках оружия террористам. С начала лета в страну въехали почти 1,5 тыс. грузовиков с вооружением. В Пентагоне заявляют, что предназначено оно для так называемой умеренной оппозиции. Но в итоге целые арсеналы оказались в руках у боевиков запрещенных в РФ группировок «Исламское государство» и «Джебхат
ан-Нусра».
Тысячи патронов и несколько сотен единиц оружия — все это, говорят сирийские военные, было захвачено в бою у террористов группировки «Джебхат ан-Нусра». Автоматы, пулеметы, гранаты — иностранного производства.
Махмуд Ахмад, военнослужащий сирийской армии: «Это винтовка М-16 с приспособлением для оптического прицела. Все они американского производства. Все они захвачены у боевиков в южной части провинции Идлиб две недели назад».
По данным сирийской армии, это оружие могло использоваться во время недавнего нападения на бойцов российской военной полиции. Тогда отряд из 29 человек несколько часов отбивался от превосходящих сил террористов. В итоге их удалось вывести, а большую часть боевиков уничтожить. Тогда же сирийские военные провели свое расследование. Выяснилось, что группировкам террористов ощутимо помогли извне.
Сирийские спецслужбы уверяют, что поставки из-за рубежа велись обходными путями. Оружие предназначалось для так называемой умеренной оппозиции, по крайней мере, так говорили представители Пентагона, но в итоге почему-то оказалось в руках у террористов.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Ильи Ушенина.
Махмуд Ахмад, военнослужащий сирийской армии: «Это винтовка М-16 с приспособлением для оптического прицела. Все они американского производства. Все они захвачены у боевиков в южной части провинции Идлиб две недели назад».
По данным сирийской армии, это оружие могло использоваться во время недавнего нападения на бойцов российской военной полиции. Тогда отряд из 29 человек несколько часов отбивался от превосходящих сил террористов. В итоге их удалось вывести, а большую часть боевиков уничтожить. Тогда же сирийские военные провели свое расследование. Выяснилось, что группировкам террористов ощутимо помогли извне.
Сирийские спецслужбы уверяют, что поставки из-за рубежа велись обходными путями. Оружие предназначалось для так называемой умеренной оппозиции, по крайней мере, так говорили представители Пентагона, но в итоге почему-то оказалось в руках у террористов.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Ильи Ушенина.
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