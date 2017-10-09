Главу МЭР завалили сотнями резюме после жалобы на нехватку кадров

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин за выходные дни получил более 400 резюме от желающих получить работу в министерстве.
Соискатели завалили главу МЭР сообщениями после того, как 6 октября на форуме «Атланты» он заявил, что Минэкономразвития испытывает нехватку высококвалифицированных кадров, и предложил всем желающим работать в министерстве присылать резюме ему лично в Facebook и по электронной почте.
Орешкин при этом предупредил, что работать придется за «не сильно высокую» зарплату, но соискателей это ничуть не смутило.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «На все сообщения в мессенджере ответил вчера ночью. Общее количество резюме перевалило за 400! Первичную обработку прошло 264».
Глава МЭР подчеркнул, что отдаст приоритет резюме, поступившим до 11 октября. Министр также признался, что рад большому количеству молодых людей, желающих присоединиться к команде МЭР. Четверть резюме была прислана людьми в возрасте 31–35 лет, еще 16% — от 26 до 30 лет и 7% — до 25 лет.
Орешкин при этом предупредил, что работать придется за «не сильно высокую» зарплату, но соискателей это ничуть не смутило.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «На все сообщения в мессенджере ответил вчера ночью. Общее количество резюме перевалило за 400! Первичную обработку прошло 264».
Глава МЭР подчеркнул, что отдаст приоритет резюме, поступившим до 11 октября. Министр также признался, что рад большому количеству молодых людей, желающих присоединиться к команде МЭР. Четверть резюме была прислана людьми в возрасте 31–35 лет, еще 16% — от 26 до 30 лет и 7% — до 25 лет.
Дорогие друзья, для того чтобы оптимизировать процесс, предлагаю всем направлять свои резюме по адресу: cv@economy.gov.ruPosted by Maxim Oreshkin on Friday, October 6, 2017
Каждое резюме обязательно рассмотрю лично.
Спасибо большое!
Комментарии