Глава Минэкономразвития объявил о поиске сотрудников через Facebook

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на бизнес-форуме «Атланты» пожаловался, что ведомству не хватает высококвалифицированных кадров. И заявил, что министерство ищет новых сотрудников.

Всем, кто хочет попробовать свои силы и получить должность в министерстве, Орешкин предложил отправлять резюме ему в Facebook. Правда, сразу предупредил, что зарплата «несильно высокая», зато можно добиться общественного признания.



Желающих развивать российскую экономику, видимо, нашлось очень много, и скоро Орешкин попросил пользователей Facebook, отправлять резюме по электронной почте cv@economy.gov.ru.



При этом все резюме министр обещал рассмотреть лично.