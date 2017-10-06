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    Глава Минэкономразвития объявил о поиске сотрудников через Facebook. Facebook, деловые новости, Интернет, Минрегионразвития РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Минэкономразвития объявил о поиске сотрудников через Facebook

    Глава Минэкономразвития объявил о поиске сотрудников через Facebook

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    Глава Минэкономразвития объявил о поиске сотрудников через Facebook

    Глава Минэкономразвития объявил о поиске сотрудников через Facebook

      Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на бизнес-форуме «Атланты» пожаловался, что ведомству не хватает высококвалифицированных кадров. И заявил, что министерство ищет новых сотрудников.

      Всем, кто хочет попробовать свои силы и получить должность в министерстве, Орешкин предложил отправлять резюме ему в Facebook. Правда, сразу предупредил, что зарплата «несильно высокая», зато можно добиться общественного признания.

      Желающих развивать российскую экономику, видимо, нашлось очень много, и скоро Орешкин попросил пользователей Facebook, отправлять резюме по электронной почте cv@economy.gov.ru.

      При этом все резюме министр обещал рассмотреть лично.

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